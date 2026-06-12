شهباز شريف قال إن باكستان تدرك وجود حملات تضليل متواصلة يقودها من يسعون إلى إفشال اتفاق السلام...

رئيس وزراء باكستان: السلام بين واشنطن وطهران أقرب من أي وقت مضى شهباز شريف قال إن باكستان تدرك وجود حملات تضليل متواصلة يقودها من يسعون إلى إفشال اتفاق السلام...

أنقرة/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الجمعة، إن بلاده تبذل جهودا مكثفة للوساطة في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق سلام أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس" الأمريكية، إن باكستان تدرك وجود حملات تضليل متواصلة يقودها من يسعون إلى إفشال اتفاق السلام.

وأضاف "بعيدا عن الضجيج، يمكننا التأكيد أن النص النهائي المتفق عليه لاتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وتعمل باكستان بشكل وثيق مع الطرفين لاستكمال الخطوات اللاحقة، لم يكن السلام يوما أقرب مما هو عليه الآن".

ويتطابق منشور شريف مع منشور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أكد أن الاتفاق مع واشنطن أقرب من أي وقت مضى.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر "تروث سوشال" إلغاء هجمات كانت مخططة ضد إيران الليلة الماضية، مدعيا أن التفاهمات المقترحة حظيت بموافقة أطراف عدة، بينها إسرائيل، وأن موعد ومكان التوقيع الرسمي سيُعلنان لاحقا.