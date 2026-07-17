خلال مؤتمر للأعمال أقامته غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، وفق بيان لمكتب رئيس وزراء العراقي

رئيس وزراء العراق يشدد على قوة الشراكة الاقتصادية مع واشنطن خلال مؤتمر للأعمال أقامته غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، وفق بيان لمكتب رئيس وزراء العراقي

إسطنبول/ الأناضول

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الجمعة، على قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر موسع للأعمال أقامته غرفة التجارة الأمريكية، في واشنطن، بحضور الزيدي وعدد من رجال الأعمال والمصرفيين وممثلي شركات أمريكية ومؤسسات تمويل وقطاعات صناعية وتكنولوجية، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء نقلته وكالة الأنباء العراقية.



وقال الزيدي، إن الحكومة تعمل على تحويل ثروات العراق الطبيعية والمعدنية إلى وظائف تعزز الازدهار، وتدعم معدلات النمو الاقتصادي، بحسب البيان.

وأكد اهتمام الحكومة العراقية بالتواصل والحوار والتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، كونها تمثل المكان الذي يصنع فيه القرار الاقتصادي.



وجدد الزيدي، حرصه على عرض الفرص الكبرى للاستثمار والتعاون الاقتصادي التي تتوفر في الساحة العراقية، على مختلف الصعد والمجالات.

وأوضح أن اقتصاد بلاده يبحث عن شركاء في التنمية والتطوير، وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز.

وذكر البيان، أن عددا من أبرز ممثلي الشركات الأمريكية أعربوا عن تطلعهم إلى الشراكة الفعالة مع العراق، في ضوء المنهج الاقتصادي المشجع الذي تتبناه الحكومة.

والاثنين، وصل الزيدي، إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/ أيار 2026، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز.