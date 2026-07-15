الزيدي التقى عدد من الأعضاء ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ ضمن زيارة لواشنطن بدأها الاثنين

رئيس وزراء العراق يبحث بالكونغرس تعزيز العلاقات مع واشنطن الزيدي التقى عدد من الأعضاء ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ ضمن زيارة لواشنطن بدأها الاثنين

إسطنبول/ الأناضول

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأربعاء، مع عدد من أعضاء ورؤساء اللجان في الكونغرس الأمريكي سبل تعزيز العلاقات وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك في بيانات للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، نقلتها وكالة الأنباء العراقية.

وبحسب المصدر ذاته، التقى الزيدي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للكونغرس) مايك جونسن، في مبنى الكونغرس، وذلك ضمن زيارته الرسمية المستمرة إلى العاصمة واشنطن منذ الاثنين الماضي.

كما التقى أيضا، وفق الوكالة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونغرس) السيناتور جيم ريتش، في مبنى الكونغرس، دون تفاصيل عن فحوى اللقاء.

الزيدي، التقى كذلك، بمقرّ إقامته بالعاصمة واشنطن، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور تيد بد، دون تفاصيل.

ووفق الوكالة، التقى الزيدي، في مبنى الكونغرس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست، وأعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأضافت الوكالة أن اللقاء مع ماست، تناول "صياغة تصورات مشتركة وبناءة لخطوات تطوير العلاقات العراقية الأمريكية في مختلف الصعد والمجالات".

وأكد الزيدي، أن حكومته ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنعاش القطاعات ذات الجذب الاستثماري، إلى جانب تعزيز قدرات القوات الأمنية و"عدم الإبقاء على أي سلاح خارج سيطرة الدولة".

كما أشار إلى أن الحكومة تنتهج "سياسة علاقات خارجية متوازنة، وتعمل على تعزيز البيئة الملائمة للاستثمار وإصلاح وتطوير القطاعين المالي والمصرفي، بما يمهد الطريق أمام توسع عمل الشركات الأمريكية في العراق".

من جانبهم، شدد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية على دعمهم الشراكات الاقتصادية والسياسية مع العراق، وتوسيع الاستثمارات وشراكات التمويل بين البلدين.

وأكدوا على أهمية الدور الذي يضطلع به العراق في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

والاثنين، وصل الزيدي، إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/ أيار 2026، لإجراء مباحثات مع الرئيس دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز.