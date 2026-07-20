رئاسة الوزراء الجزائرية قالت إن الزيارة تشمل تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك

رئيس وزراء إسبانيا يصل الجزائر في زيارة لتعزيز التعاون الثنائي رئاسة الوزراء الجزائرية قالت إن الزيارة تشمل تبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك

الجزائر / عباس ميموني / الأناضول

وصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، الجزائر في مستهل زيارة عمل تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

وقالت رئاسة الوزراء الجزائرية في بيان إن سانشيز وصل مطار "هواري بومدين" الدولي في إطار زيارة "عمل وصداقة" إلى الجزائر.

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في سياق الحرص المشترك لقيادتي الجزائر وإسبانيا على "تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين".

وأوضح أن الزيارة ستتيح تكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس إرادة البلدين في الارتقاء بعلاقاتهما وترسيخ الحوار والتنسيق بينهما.

وتعد هذه الزيارة الثانية لسانشيز إلى الجزائر منذ توليه رئاسة الحكومة الإسبانية في يونيو/حزيران 2018، بعد زيارة سابقة أجراها عام 2022.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها تأتي بعد طيّ صفحة أزمة دبلوماسية اندلعت بين البلدين عام 2022، إثر إعلان سانشيز دعمه مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل قضية إقليم الصحراء.

وفي مارس/آذار 2026 أعادت الجزائر وإسبانيا تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، واستأنفتا علاقاتهما الدبلوماسية بشكل كامل، عقب زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر.