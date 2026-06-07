رئيس وزراء إسبانيا يشارك في مهرجان موسيقي داعم لفلسطين نشر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مقاطع من حضوره حفلات اليوم الأخير لمهرجان "بريمافيرا ساوند" الموسيقي بمدينة برشلونة..

مدريد/ الأناضول

شارك رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مهرجان "بريمافيرا ساوند" الموسيقي بمدينة برشلونة، الذي عُرف في السنوات الأخيرة بمناصرته فلسطين على خلفية الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

ونشر سانشيز عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، الأحد، مقاطع من حضوره حفلات اليوم الأخير للمهرجان، الذي رفع هذا العام شعار "اكسروا الصمت في غزة" و"لا للحرب"، ورفض مشاركة إسرائيل على مستوى الرعاة أو الفنانين.

كما نشر كلمة لعرب البرغوثي، نجل القيادي البارز في حركة "فتح" والأسير بسجون إسرائيل مروان البرغوثي، يشكر فيها مدينة برشلونة وسكانها على دعمهم لفلسطين.

وعلق سانشيز في المنشور على كلمة البرغوثي، قائلا: "شكرا لأنك رفعت صوتك".

وأضاف: "بريمافيرا ساوند أكثر من مجرد موسيقى. إنه وسيلة لإظهار برشلونة وإسبانيا المنفتحتين على العالم، والمتنوعتين والحيويتين، من خلال الموهبة والإبداع".



وتابع: "إن النجاح الدولي للمهرجان يعكس مجتمعا تعدديا يرى في الثقافة مساحة للقاء والتعايش والحرية".

وحضر سانشيز الحفل برفقة زوجته بيغونيا غوميز، والتقى هناك بالشباب والفنانين ومنظمي الفعالية.