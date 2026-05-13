رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن نجم برشلونة يامال عقب رفعه علم فلسطين بيدرو سانشيز قال خلال مؤتمر صحفي ردا على أسئلة بشأن الواقعة: "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين وموقفنا متوازن ويقوم على الدعوة إلى حل سلمي"

مدريد/ الأناضول

دافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن نجم برشلونة لامين يامال، عقب رفعه العلم الفلسطيني خلال احتفالات فريقه بإحراز لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سانشيز، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، ردا على أسئلة بشأن الواقعة، إن "إسبانيا اعترفت بدولة فلسطين".



وأشار إلى أن بلاده "أدانت منذ البداية الهجمات التي شنتها حماس، ثم أدانت لاحقا الحرب التي تشنها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضاف سانشيز، أن موقف إسبانيا "متوازن"، ويقوم على الدعوة إلى حل سلمي مع إدانة العنف من كلا الجانبين.

وتأتي تصريحات سانشيز، وسط تصاعد الجدل بشأن مواقف شخصيات عامة ورياضية تعبر عن تضامنها مع الفلسطينيين على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

والأحد الماضي، خطف يامال (18 عاما) الأضواء خلال احتفالات فريقه في الموكب الذي جاب شوارع المدينة الكاتالونية على متن حافلة مكشوفة، حيث شوهد وهو ويلوح بعلم فلسطين، في لقطة لاقت تفاعلا واسعا بين الجماهير وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الاحتفالات عقب فوز برشلونة على ريال مدريد بهدفين دون مقابل، الأحد.

كما نشر اللاعب صورة له وهو يحمل العلم الفلسطيني عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، ما أثار إشادة واسعة من متابعيه.

ويُعد يامال، البالغ 18 عاما، من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، وسبق أن عبر في أكثر من مناسبة عن دعمه لقضايا إنسانية.

ومقابل الإشادة بموقفه من المشجعين العرب والمسلمين، أثار ظهور يامال وهو يرفع العلم الفلسطيني موجة تفاعل غاضبة داخل الأوساط الإسرائيلية، وتوالت تعليقات ناشطين وصحفيين ومشجعي كرة القدم عبر منصات التواصل، بين مهاجم لموقف اللاعب وداع إلى إبقاء الاحتفالات الرياضية بعيدة عن التسييس.

وحقق يامال، 3 ألقاب في الدوري الإسباني منذ انضمامه إلى الفريق الأول لبرشلونة في أبريل/ نيسان 2023.

ولم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن حقق هذا الإنجاز في هذه السن المبكرة، ليواصل خريج أكاديمية "لاماسيا" تحطيم الأرقام القياسية.