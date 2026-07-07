رئيس كوريا الجنوبية يصل أنقرة للمشاركة في قمة "الناتو" كان في استقباله بالمطار وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي..

أنقرة / الأناضول



وصل رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في أعمال القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وحطّت الطائرة الرئاسية التي تقل الرئيس الكوري الجنوبي في مطار "أسنوبغا" الدولي بالعاصمة أنقرة.

وكان في استقبال لي جاي ميونغ والوفد المرافق له في أرض المطار، وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي، إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين.

وتستضيف تركيا الثلاثاء والأربعاء، القمة 36 للناتو، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول بالعام 2004، وتكتسب القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.