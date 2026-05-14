رئيس كازاخستان: اتفقنا مع أردوغان على تعزيز إمكانات "الممر الأوسط" الرئيس قاسم جومرت توكاييف قال إنه "يمكن وصف تركيا وكازاخستان بأنهما جسر يربط بين الشرق والغرب"

أستانا / الأناضول

قال رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، إنه اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تعزيز إمكانات "الممر الأوسط".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده توكاييف مع أردوغان الذي يزور العاصمة الكازاخية أستانا، الخميس.

وأشار توكاييف إلى أن زيارة أردوغان تكتسب أهمية كبيرة بسبب روابط الأخوة بين كازاخستان وتركيا.

وذكر أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين لكازاخستان.

وأكد أن البلدين تجمعهما روابط أخوية تشكّلت عبر قرون طويلة، إلى جانب القيم الثقافية والروحية المشتركة.

وتابع توكاييف: "نحن دولتان شقيقتان تدعم كل منهما الأخرى من القلب. فهدفنا واحد، ووجهتنا واضحة".

وأردف: "أهم واجباتنا تعزيز التضامن بين شعبينا ورفع مستوى رفاههما".

كما أشار توكاييف إلى أن تركيا تُعد من أكبر المستثمرين في كازاخستان.

وأكمل: "حتى اليوم، استثمر رجال الأعمال الأتراك ما يقارب 6 مليارات دولار في اقتصادنا، وارتفعت استثمارات كازاخستان في الدولة الشقيقة لتصل إلى نحو 2.5 مليار دولار".

وزاد: "يوجد حاليا نحو 4 آلاف شركة تركية تنشط في بلادنا، ويعد هذا الوضع ضمانا قويا لشراكتنا طويلة الأمد".

وشدد على أن تركيا تُعد أيضا من أكبر خمسة شركاء تجاريين لكازاخستان، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز مؤخرا 5 مليارات دولار.

ولفت توكاييف إلى أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يكتسب أهمية استراتيجية متزايدة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح أنه يمكن وصف تركيا وكازاخستان بأنهما جسر يربط بين الشرق والغرب، داعيا إلى الاستفادة من هذه الميزة المشتركة بأكثر الطرق كفاءة.

واستطرد: "توصلنا مع السيد رجب طيب أردوغان إلى توافق بشأن تعزيز إمكانات الممر الأوسط من خلال مشاريع ملموسة".

جدير بالذكر أن "الممر الأوسط" يعد من بين 3 ممرات للتجارة العالمية انطلاقا من الصين إلى أوروبا، أولها الممر الشمالي عبر روسيا، والجنوبي عبر إيران.

ويبلغ طول "الممر الأوسط" 4 آلاف و256 كلم بين طرق برية وسكك حديدية، إضافة إلى 508 كلم عبر البحر.

والأربعاء، وصل الرئيس أردوغان إلى كازاخستان برفقة وفد رفيع، للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان.