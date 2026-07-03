رئيس الوزراء الباكستاني يزور تركيا السبت بدعوة من الرئيس أردوغان بحسب بيان لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران..

أنقرة / الأناضول

أعلنت الرئاسة التركية، الجمعة، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سيزور تركيا السبت بدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان نشره رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وأوضح دوران أن الجانبين سيستعرضان العلاقات التركية الباكستانية من جميع جوانبها، لاسيما التجارة والاستثمارات.

كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عقد منتدى أعمال كجزء من الزيارة.