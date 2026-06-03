رئيس النيجر يجري زيارة رسمية إلى تركيا الخميس

أنقرة/ الأناضول

يجري رئيس النيجر عبد الرحمن تشياني زيارة رسمية إلى تركيا، الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأفاد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، أن تشياني سيجري زيارة رسمية إلى تركيا غدا الخميس، تلبية لدعوة أردوغان.

وأوضح دوران أن اللقاءات المزمع عقدها في إطار الزيارة ستتناول العلاقات بين تركيا والنيجر بجميع أبعادها.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم الخطوات الممكن اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين.

وأضاف أنه سيجري كذلك تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

