ماركوس بيريستريلو أكد في كلمة خلال قمة برلمانات دول حلف الناتو في إسطنبول، على أهمية دعم البرلمانات لخطوات تعزيز قدرات الحلف..

رئيس الجمعية البرلمانية للناتو: الحلف بحاجة لاستثمارات كبيرة بمجال الدفاع ماركوس بيريستريلو أكد في كلمة خلال قمة برلمانات دول حلف الناتو في إسطنبول، على أهمية دعم البرلمانات لخطوات تعزيز قدرات الحلف..

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ماركوس بيريستريلو إن الدول الحليفة تحتاج إلى زيادة استثماراتها في مجال الدفاع.

جاء ذلك خلال كلمته، الاثنين، في قمة برلمانات دول حلف الناتو التي تستضيفها تركيا في إسطنبول.

وأضاف بيريستريلو أن نتائج قمة زعماء دول الناتو التي ستعقد الأسبوع المقبل في أنقرة ستعتمد إلى حد كبير على الإجراءات التي ستتخذها البرلمانات.

وشدد على الدور الذي تضطلع به برلمانات الدول الأعضاء في الحلف في دعم الاستثمارات المخصصة لسياسات الدفاع.

وأضاف أن دعم أوكرانيا يمثل مسؤولية تقع على عاتق حلف الناتو.

وأعرب عن أمله في أن تبعث قمة أنقرة المقبلة برسالة تؤكد أن الناتو تحالف موحد وقادر على التكيف مع التحديات ومستعد للدفاع عن أراضي أعضائه.

من جانبها، قالت نائبة الأمين العام لحلف الناتو رادميلا شيكيرينسكا إن قمة أنقرة، المقررة يومي 7 و8 يوليو/ تموز، ستظهر التزام الحلفاء بتعهداتهم الدفاعية.

وأكدت شيكيرينسكا ضرورة الحفاظ على قوة دفاع الحلف، وأن ذلك يتطلب الإرادة السياسية، والتمويل، وزيادة الاستثمارات الدفاعية.

وأردفت: "نتوقع من جميع الحلفاء أن يأتوا إلى أنقرة بخطط ملموسة لتحقيق هدف تخصيص 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035".