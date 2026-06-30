رئيس البرلمان النرويجي: استثمارات تركيا الدفاعية مثيرة للإعجاب

​​​​​​​أنقرة / الأناضول

أكد رئيس البرلمان النرويجي، مسعود قره خاني، الثلاثاء، أن تركيا تمتلك إحدى أكبر القوات المسلحة في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيدًا بحجم استثماراتها في قطاع الدفاع، ووصفها بأنها "مثيرة للإعجاب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، عقب مباحثات جمعتهما في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال قره خاني إن مباحثاته مع قورتولموش تناولت عدداً من القضايا المهمة، مضيفًا: "تمتلك تركيا إحدى أكبر القوات المسلحة في حلف الناتو، كما أنها تستثمر بشكل كبير في قطاع الدفاع، ومن المثير للإعجاب رؤية حجم هذه الاستثمارات".

وأضاف أن تركيا تؤدي مسؤولياتها داخل حلف الناتو على أكمل وجه، إلى جانب النرويج، معربًا عن أمله في أن يلتزم جميع أعضاء الحلف بالمستوى ذاته من المسؤولية.

وأشار إلى أن تركيا والنرويج تحتفلان هذا العام بالذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لافتًا إلى أنه أمضى جزءًا من طفولته في تركيا.

وأعرب قره خاني عن رغبة بلاده في تعزيز حجم التبادل التجاري مع تركيا، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان إرثًا عريقًا في الصناعات البحرية وبناء السفن، بما يوفر فرصًا واسعة لتوسيع التعاون الاقتصادي.

وأضاف أن النرويج تُعد من الدول المنتجة للطاقة، وأن هذا القطاع يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة لتعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما أشاد بالدور الذي تضطلع به تركيا في جهود تسوية وتهدئة العديد من النزاعات الإقليمية والدولية، مشيرًا على وجه الخصوص إلى مساعيها للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.