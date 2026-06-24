على هامش أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي..

رئيس البرلمان التركي يلتقي نظيرته الأذربيجانية في باكو على هامش أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي..

باكو/ الأناضول

التقى رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الأربعاء، نظيرته الأذربيجانية صاحبة غفاروفا، على هامش أعمال المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في باكو.

وخلال لقائهما في مركز حيدر علييف الثقافي، أكد الجانبان على الالتزام بتعزيز التحالف الاستراتيجي بين البلدين في جميع المجالات بما يتماشى مع إعلان شوشة (الموقع بين البلدين)، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وهنّأ قورتولموش غفاروفا بتولي أذربيجان الرئاسة الدورية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من إندونيسيا، متمنيا أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية ومثمرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو.