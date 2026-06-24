على هامش المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الأذربيجانية باكو..

رئيس البرلمان التركي يبحث مع نظيره العماني ملفات إقليمية ودولية على هامش المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الأذربيجانية باكو..

باكو/ الأناضول

بحث رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، مع رئيس مجلس الشورى العُماني خالد بن هلال المعولي، ملفات إقليمية ودولية.

جاء ذلك لقاء الجانبين الأربعاء، في العاصمة الأذربيجانية باكو، على هامش المؤتمر العشرين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال قورتولموش إن سلطنة عُمان أدت دورا مهما في الوساطة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

صورة : TBMM/AA

وأعرب عن ثقته في أن المنطقة ستستعيد الاستقرار في حال اختُتمت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا بنتائج إيجابية، وأصبح السلام دائما.

وأكد أن العالم الإسلامي ينبغي أن يستخلص الدروس من هذه الحرب أيضا، تماما كما هو الحال مع الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة منذ 3 سنوات.

وشدد في هذا الإطار على أهمية توحّد العالم الإسلامي ودول المنطقة حول استراتيجية مشتركة، من خلال تجاوز الخلافات المذهبية والسياسية والفكرية والعرقية.

وأشار قورتولموش إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من إيران خفض التوتر مع دول الخليج وتحقيق مسار لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، وأبدى ثقته بأن سلطنة عُمان ستواصل الاضطلاع بدور حيوي في مستقبل منطقة الخليج.

وفي وقت سابق الأربعاء، انطلقت أعمال الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو.