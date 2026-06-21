رئيس البرلمان الإيراني: لا نأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد ردا على تصريحات ترامب بشأن إيران..

طهران / الأناضول

قال رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، إن بلاده لا تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية الأحد، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران.

وأكد قاليباف أن إيران لن تخضع للتهديدات التي تطلقها الولايات المتحدة.

وتابع قائلا: "ألم يفكروا أبدا أنه لو كانت التهديدات تؤدي إلى نتيجة لما وصلوا اليوم إلى هذا العجز؟ نحن لا نأخذ تهديدات الأمريكيين على محمل الجد".

وأضاف أن على المسؤولين الأمريكيين توخي الدقة في تصريحاتهم، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على التهديدات بطرق مختلفة.

وكان ترامب قال في وقت سابق من اليوم، إن على إيران منع حزب الله من إثارة المشاكل في لبنان، مهدداً بأن الولايات المتحدة ستوجه "ضربة قوية جداً" لطهران إذا لم تفعل ذلك.