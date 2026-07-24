رئيس البرلمان الإيراني: إسرائيل العدو الأول للدول الإسلامية خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في طهران، بحسب وكالة أنباء جمعية الصحفيين الشباب الإيرانية..

طهران/ الأناضول

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، إن "إسرائيل هي العدو الأول للدول الإسلامية".

وبحسب وكالة أنباء جمعية الصحفيين الشباب الإيرانية، التقى قاليباف والزيدي في العاصمة الإيرانية طهران.

وخلال اللقاء، أشار قاليباف إلى الأهمية الإقليمية للعلاقات بين إيران والعراق، معربا عن إمكانية مساهمة البلدين في حل القضايا الإقليمية من خلال العمل المشترك.

وحسبما أوردته الوكالة، أكد قاليباف أن إسرائيل هي العدو الأول للدول الإسلامية، مشيرا إلى أن التعاون الذي تقدمه إيران والعراق في مواجهة إسرائيل، وفي سبيل الحفاظ على وحدة الدول الإسلامية، له تأثير كبير.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن إيران والعراق ليسا مجرد دولتين جارتين، بل إنهما شريكان بسبب وجودهما في المنطقة نفسها.

والخميس، وصل الزيدي إلى إيران في زيارة تستمر يومين، على رأس وفد وزاري رفيع، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، إضافة إلى قضايا إقليمية.

