رئيس الإقليم الانفصالي بالصومال يفتتح سفارة لدى إسرائيل بالقدس المحتلة

زين خليل/ الأناضول

افتتح رئيس الإقليم الانفصالي بالصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، مساء الاثنين، سفارة للإقليم لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، حسب وسائل إعلام عبرية.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، الذي يزور إسرائيل منذ الأحد، افتتح سفارة للإقليم برفقة وزير الخارجية جدعون ساعر.

وأضافت أن سفارة "أرض الصومال" في القدس تنضم إلى سبع سفارات أخرى تعمل في المدينة، وهي سفارات الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وفيجي.

وقال ساعر على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "بالاشتراك مع صديقي العزيز رئيس أرض الصومال، افتتحنا الآن سفارة أرض الصومال في القدس".

وأضاف: "سفارة أرض الصومال هي السفارة الثامنة في القدس والثالثة التي تُفتتح خلال فترة ولايتي كوزير للخارجية".

وفي وقت سابق الاثنين، كشف ساعر أن عبد الله أجرى زيارة سرية إلى إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

جاء ذلك خلال استقباله عبد الله في القدس، حسب مقطع فيديو نشره الوزير الإسرائيلي على "إكس".

وقال ساعر: "إنه لشرف عظيم أن أرحب بصديقي العزيز، رئيس أرض الصومال، في القدس".

وتوجه إلى عبد الله قائلا: "التقينا في هذه القاعة سرا في أكتوبر الماضي (2025)، واليوم تقومون بزيارة رسمية تاريخية بصفتكم رئيسا لأرض الصومال، بعد ستة أشهر من إقامة علاقاتنا التي ما زالت تتعمق وتتعزز".

والأحد، وصل عبد الله إلى إسرائيل في أول زيارة معلنة تستمر يومين.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل هذا الاعتراف، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من احتمال أن تسعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليه، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل تأكيد دول إقليمية، بينها مصر والأردن، رفضها أي عمليات تهجير إليها.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريج فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.