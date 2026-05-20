رئيس الإقليم الانفصالي بالصومال يزور إسرائيل في يونيو لافتتاح سفارة سفير الإقليم غير المعترف به دوليا قال الثلاثاء إن السفارة ستتخذ من القدس مقرًا لها

القدس / الأناضول

يزور رئيس الإقليم الانفصالي بالصومال عبد الرحمن عرو، إسرائيل منتصف يونيو/ حزيران المقبل لافتتاح سفارة بالقدس.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الأربعاء: "يصل رئيس أرض الصومال إلى إسرائيل منتصف يونيو في أول زيارة رسمية له، ومن المتوقع أن يفتتح سفارة بلاده في القدس" وفق تعبيرها.

والثلاثاء، كشف سفير الإقليم غير المعترف به دوليا محمد حاجي، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، نية افتتاح مقر السفارة في القدس.

وأضاف: "في حين ستفتتح إسرائيل سفارتها في هرجيسا، مما يعكس تنامي الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي".

وفي فبراير/شباط أعلن الإقليم الانفصالي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل، وقدم الأخير أوراق اعتماده، الاثنين، إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ.

فيما أعلنت إسرائيل في 15 أبريل/نيسان تعيين ميخائيل لوتيم أول سفير لها "غير مقيم" في الإقليم الانفصالي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025 اعترفت إسرائيل بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضه الصومال، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل هذا الاعتراف لم يحظ الإقليم منذ إعلانه انفصاله عن الصومال بالعام 1991 بأي اعتراف، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وأثار الاعتراف الإسرائيلي تحذيرات من احتمال أن تسعى تل أبيب إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، إليه في ظل تأكيد دول إقليمية، بينها مصر والأردن، رفضها أي عمليات تهجير إليها.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريج فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وحتى الوقت الراهن تمتنع الغالبية العظمى من الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس وبابوا غينيا الجديدة.

وكانت السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية طالبت مرارا في السنوات الماضية الدول بالامتناع عن نقل سفاراتها إلى القدس.

وفي العام 2017 اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقرر نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها عام 1980.