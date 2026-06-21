خلال حوار أجرته "القناة 12" العبرية مع تامير باردو قال فيه إن "البرنامج النووي الإيراني ليس التهديد الأول، لكن التهديد الأكبر يتمثل في عدم وضع حدود محددة لأراضي إسرائيل"..

رئيس أسبق للموساد: التهديد الأكبر لإسرائيل هو أن أراضيها بلا حدود خلال حوار أجرته "القناة 12" العبرية مع تامير باردو قال فيه إن "البرنامج النووي الإيراني ليس التهديد الأول، لكن التهديد الأكبر يتمثل في عدم وضع حدود محددة لأراضي إسرائيل"..

خالد يوسف / الأناضول



قال الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، تامير باردو، إن التهديد الأكبر الذي يواجه إسرائيل يتمثل في "غياب حدود" واضحة لها.

وأضاف باردو، خلال حوار أجرته القناة 12 العبرية، الأحد، أن "هناك مشكلة أساسية تتعلق بإسرائيل، فليس البرنامج النووي الإيراني هو التهديد الأول لها، ولكن التهديد الأكبر يتمثل في عدم وضع حدود محددة لأراضيها".

وتابع: "أكبر تهديد لإسرائيل هو غياب الحدود. فدولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا حدود لأراضيها. وعدم وجود حدود للأراضي يعني عدم وجود حدود لأي شيء آخر"، على حد تعبيره.

ودعا الرئيس الأسبق للموساد إلى حسم مسألة الحدود عبر استفتاء شامل، ووضع رؤية استراتيجية طويلة المدى لمستقبل إسرائيل حتى عام 2048.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض تل أبيب الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.



وعن المواجهة مع إيران، قال باردو إن إسرائيل لم تحقق شيئا من تلك المواجهة، واصفا العمليات العسكرية ضد طهران خلال الأشهر الماضية بـ"الخطوة الخاطئة التي قد تدفع إيران إلى تسريع سعيها لامتلاك سلاح نووي".

وتابع: "الإيرانيون قد يستنتجون اليوم (بعد تلك الضربات) أن امتلاك السلاح النووي وحده كفيل بمنع أي هجوم مماثل عليهم مستقبلا".

ويشهد الملف الإيراني تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع في أعقاب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت فبراير/ شباط الماضي.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.