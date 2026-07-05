في مقابلة أجراها رئيس الأركان الهولندي مع الأناضول في أنقرة، قبيل انطلاق قمة الناتو..

رئيس أركان هولندا: دور تركيا بالناتو سيزداد وصناعاتها الدفاعية تثير الإعجاب في مقابلة أجراها رئيس الأركان الهولندي مع الأناضول في أنقرة، قبيل انطلاق قمة الناتو..

​​​​​​​أنقرة/ الأناضول

أكد رئيس هيئة الأركان العامة الهولندية، أونو آيخلسهايم، أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيزداد أهمية مع سحب الولايات المتحدة جزءًا من قدراتها العسكرية، معربًا عن إعجابه بالمستوى المتقدم الذي بلغته الصناعات الدفاعية التركية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها آيخلسهايم مع الأناضول خلال زيارته إلى العاصمة التركية أنقرة، قبيل انطلاق قمة الناتو المقررة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح المسؤول العسكري الهولندي أن قمة أنقرة ستشهد محطات مفصلية، قائلاً: "أهم ما يجب أن يخرج من هذه القمة هو تنفيذ التعهد الذي قدمناه في لاهاي، والمتمثل في تخصيص 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي".

أوروبا بحاجة إلى القدرات الدفاعية التركية

وفي تعليقه على تقليص المساهمات العسكرية الأمريكية في أوروبا، قال رئيس الأركان الهولندي إن القارة الأوروبية قادرة على سد الفراغ، إلا أن ذلك يتطلب وقتًا واستثمارات إضافية.

وأضاف: "نرى أن تركيا تمتلك صناعة دفاعية قادرة على تلبية هذه الاحتياجات، في حين لا تزال الصناعات الدفاعية الأوروبية بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية للوصول إلى هذا المستوى".

وعن مكانة أنقرة داخل الحلف، قال آيخلسهايم: "تؤدي تركيا دائمًا دورًا محوريًا بصفتها حامية للجناح الجنوبي الشرقي للناتو، كما تمتلك ثاني أكبر قوة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة. ومع سحب الأخيرة جزءًا من قدراتها، سنحتاج إلى تركيا للمساعدة في سد هذه الفجوات، ولهذا السبب سيزداد دورها مستقبلًا".

وأشار إلى أنه لمس خلال لقاءاته في أنقرة استعدادًا تركيًا كبيرًا للاضطلاع بهذا الدور، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو في مختلف مناطق عمليات الحلف.

واختتم آيخلسهايم بالتأكيد على أهمية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، قائلاً: "أمضيت يومًا كاملًا مع شركات الصناعات الدفاعية التركية، وقد أُعجبت حقًا بمستوى قدراتها، وأعتقد أن هناك فرصًا واعدة للتعاون بيننا في هذا المجال".