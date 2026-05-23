رئيس أركان باكستان يغادر طهران بعد لقاءات ضمن جهود الوساطة مع واشنطن رئيس هيئة الأركان العامة الباكستانية، عاصم منير غادر إيران بعد عقده اجتماعين مع وزير الخارجية الإيراني..

طهران/ الأناضول

غادر رئيس هيئة الأركان العامة الباكستانية، عاصم منير، السبت، إيران بعد عقده لقاءً ثانياً خلال اليوم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ووفقاً للتلفزيون الرسمي الإيراني، فإن منير، الذي يؤدي دور الوسيط في المسار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، اختتم مباحثاته في إيران بعد وصوله إليها الجمعة.

ورافق منير خلال زيارته وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، الذي عاد بدوره إلى بلاده عقب إجراء مباحثات مع عراقجي.

وفي وقت سابق السبت، أجرى رئيس هيئة الأركان الباكستاني مباحثات في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد المفاوضات محمد باقر قاليباف، إضافة إلى وزير الخارجية عباس عراقجي.

وتقود باكستان جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، عقب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.

وأسفرت الحرب عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل في إيران، فيما شنت طهران هجمات على إسرائيل ودول عربية خلّفت قتلى أمريكيين وإسرائيليين، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وردّت إيران بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بالتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل/نيسان الماضي، في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموانئ الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، على خلفية تعثر المفاوضات مع طهران بوساطة باكستانية.

