تصريحات إيال زامير أتت خلال تقييم للوضع أجراه في جنوب لبنان بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وفق هيئة البث الإسرائيلية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان "هش" تصريحات إيال زامير أتت خلال تقييم للوضع أجراه في جنوب لبنان بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وفق هيئة البث الإسرائيلية

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الأحد، إن وقف إطلاق النار في لبنان "هش"، متوعدا بمواصلة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن زامير، قوله إن وقف إطلاق النار "هش"، وأن الجيش الإسرائيلي مطالب بالبقاء في حالة تأهب واستعداد مرتفعة لأي تطورات ميدانية قد تستدعي استئناف العمليات العسكرية.

وتأتي تصريحات زامير، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الأحد، والتي تعقد في أعقاب إعلانهما في 14 يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى اتفاق من 14 بندا يُعرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، ينص على وقف الحرب، في مختلف الجبهات بما فيها لبنان، ومعالجة الخلافات بين الجانبين عبر المفاوضات.

وادعى زامير، خلال تقييم للوضع أجراه في جنوب لبنان، أن إسرائيل "لن تسمح بعد الآن بواقع أمني تتمركز فيه منظمات مسلحة على حدودها".



وزعم أن "حزب الله" تلقى ضربة "قاسية وعميقة"، وأن الجيش الإسرائيلي ملتزم بمواصلة العمل لمنع إعادة بناء قدراته.

ويخيم هدوء حذر، الأحد، على جنوب لبنان بعد يوم من تصعيد إسرائيلي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

ولم تُسجل منذ فجر الأحد، غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، كما لم يعلن "حزب الله" تنفيذ أي عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وفق مراسلة الأناضول.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي عودة عدد من السكان إلى قرى الجنوب، رغم تحذيرات رسمية دعت الأهالي إلى التريث قبل العودة.

ويأتي هذا الهدوء بعدما شن الجيش الإسرائيلي 69 هجوما على لبنان السبت، أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة 18 آخرين، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ودخل الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيز التنفيذ في 18 يونيو/حزيران 2026 بعد توقيعه إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ 2 مارس/آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر عن مقتل 4 آلاف و57 شخصا وإصابة 12 ألفا و121 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.