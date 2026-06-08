رئيسة فنزويلا المؤقتة تزور تركيا الاثنين تلبية لدعوة أردوغان

أنقرة/ الأناضول

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، أن الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، تزور تركيا، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية، إن الزيارة ستشهد مباحثات حول العلاقات متعددة الأبعاد بين تركيا وفنزويلا، وتقييم الخطوات الممكن اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين.

وأضاف أن المباحثات ستتناول أيضا تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ولم يذكر دوران تفاصيل حول المدة التي ستستغرقها زيارة رودريغيز.