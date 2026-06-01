رئاسيات كولومبيا إلى جولة ثانية بعد تعذر الحسم في الأولى من المقرر أن تجرى في 21 يونيو الجاري..

بوغوتا/ الأناضول

تأجل الحسم في الانتخابات الرئاسية الكولومبية إلى الجولة الثانية بعد إخفاق أي من المرشحين في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز في الجولة الأولى التي جرت أمس الأحد.

ووفقا للنتائج الأولية غير النهائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للسجل المدني في كولومبيا، تم فرز 96 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وأظهرت النتائج تصدر مرشح حركة "مدافعو الوطن" اليمينية المتطرفة، أبيلاردو دي لا إسبرييا، السباق الانتخابي بحصوله على 43.62 بالمئة من الأصوات.

وجاء مرشح الائتلاف الحاكم "الميثاق التاريخي"، ذو التوجه اليساري، إيفان سيبيدا، في المرتبة الثانية بعدما نال 41.13 بالمئة من الأصوات.

وحلت مرشحة حزب "المركز الديمقراطي" المعارض بالوما فالنسيا، الذي يقوده الرئيس الكولومبي الأسبق ألفارو أوريبي، في المركز الثالث بنسبة 6.86 بالمئة.

وبما أن أيا من المرشحين لم يتمكن من تجاوز عتبة 50 بالمئة من الأصوات، فإن المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا والمرشح اليساري إيفان سيبيدا سيتنافسان في الجولة الثانية المقررة في 21 يونيو/ حزيران المقبل، لحسم هوية الرئيس الجديد لكولومبيا.