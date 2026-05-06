دوي انفجارات قرب جزيرة إيرانية إثر تفعيل منظومة دفاعية ضد مسيرات محافظة هرمزغان قالت في بيان إن أصوات انفجارات سمعت ليلا في محيط جزيرة قشم الواقعة بمحاذاة مضيق هرمز

أنقرة / الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بسماع دوي انفجارات نتيجة تفعيل منظومة دفاعية ضد طائرات مسيّرة قرب جزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وبحسب موقع "انتخاب" الإخباري (خاص)، قالت محافظة هرمزغان في بيان إن أصوات انفجارات سمعت ليلا في محيط جزيرة قشم الواقعة بمحاذاة مضيق هرمز.

وأوضح البيان أن أصوات الانفجارات ناتجة عن تفعيل منظومة الدفاع الجوي ضد الدرونات الصغيرة والطائرات المسيّرة الاستطلاعية.

ولفت إلى عدم وقوع أي اشتباكات أو أضرار في جزيرة قشم.

وخلال ساعات الليل تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم بشأن سماع دوي عدة انفجارات في جزيرة قشم، إلا أن الجهات الرسمية لم تصدر حينها أي بيان بشأن ذلك.

يأتي ذلك وسط استمرار حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، عقب تبادل رسائل بين الجانبين بوساطة باكستان، دون التوصل إلى أي اختراق إيجابي معلن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وضد ما قالت إنها "مواقع ومصالح أمريكية" في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، في 11 أبريل الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 من الشهر ذاته، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.