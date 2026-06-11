دوي انفجارات جنوبي إيران تزامنا مع بدء ضربات أمريكية مسؤول أمريكي قال للقناة 12 الإسرائيلية: "تشمل الأهداف أنظمة دفاع جوي ورادارات ووحدات القيادة والتحكم للطائرات المسيرة"..

زين خليل/ الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وغارات جوية في جنوب إيران، فجر الخميس، تزامنًا مع موجة جديدة من الهجمات الأمريكية.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن خمسة "مقذوفات معادية" أصابت موقعًا في مدينة ميناب جنوبي البلاد.

كما أُفيد بوقوع انفجارات في بندر عباس، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية بحدوث دوي انفجارات ونشاط للدفاعات الجوية في مدن جاسك وقشم وسيريك بمحافظة هرمزجان.

فيما ذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن انفجارات وقعت في مدينة سيريك، وأخرى قرب ميناء ميناب، بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، ليل الأربعاء/ الخميس، إن جميع الأهداف التي يتم الهجوم عليها حاليا في إيران تقع جنوبي البلاد.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة عن المسؤول الذي لم تسمه: "تشمل الأهداف أنظمة دفاع جوي ورادارات ووحدات القيادة والتحكم للطائرات المسيرة".

ومساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان، إن قواتها "بدأت، اليوم عند الساعة 5:15 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي (21.15 تغ)، تنفيذ ضربات دفاعية إضافية ضد عدة أهداف داخل إيران، وذلك بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وأضافت أن الضربات تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان غير المبرر والمستمر" من جانب إيران.

جاء ذلك بعد وقت قصير من حديث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، أن بلاده ستشن هجمات قوية على إيران الليلة، ستطال منشآت رئيسية فيها.

وأضاف هيغسيث في تصريحات للصحفيين بقاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا: "سنضربهم بقوة وفق شروطنا، وعلى الأهداف التي تحسّن بيئة عملنا وتُضعف القدرات التي تسعى إيران إلى امتلاكها".

وأشار إلى أن ضربات إضافية متوقعة في القريب العاجل، ملمّحًا إلى أنها قد تمتد حتى الليلة التالية إذا لزم الأمر.​​​​​​​