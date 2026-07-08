حسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن قطر وفلسطين والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن ولبنان والجامعة العربية..

دول عربية: تكرار هجمات إيران على البحرين والكويت "انتهاك سافر" (محصلة) حسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن قطر وفلسطين والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن ولبنان والجامعة العربية..

إسطنبول/ الأناضول

أدانت دول عربية والجامعة العربية، الأربعاء، تجدد الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، ووصفتها بأنها "انتهاك سافر" لسيادة الدولتين وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صدرت عن قطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن ولبنان وفلسطين والجامعة العربية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الكويت اعتراض صاروخين و13 طائرة مسيرة، فيما أطلقت البحرين صفارات الإنذار ثلاث مرات خلال أكثر من ساعتين، دون توفر معلومات فورية بشأن طبيعة الهجمات عليها وتداعياتها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، ردا على هجمات أمريكية استهدفت جنوبي إيران ليل الثلاثاء/ الأربعاء.

وجاء ذلك غداة إعلان السعودية وقطر تعرض ناقلتين تابعتين لهما للاستهداف في مضيق هرمز.

قطر

أدانت وزارة الخارجية القطرية "الهجمات الإيرانية المتكررة على البحرين والكويت"، وعدتها "انتهاكا سافرا لسيادة البلدين، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي".

وشددت الدوحة على "ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد".

الكويت

أدانت وزارة الخارجية الكويتية "الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين"، مؤكدة أنها تمثل "انتهاكا صارخا لسيادتها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

وأكدت الكويت "رفضها القاطع لهذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من تصعيد خطير من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد".

سلطنة عمان

أدانت سلطنة عمان الاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي البحرين والكويت، إلى جانب استهداف سفينتين تجاريتين سعودية وقطرية في مضيق هرمز.

وأكدت تضامنها مع الدول المتضررة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وحماية سيادتها ومصالحها.

وشددت على أن "تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثل تهديدا لأمنها ولسلامة الملاحة وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة".

وجددت رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر.

ودعت السلطنة جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف التصعيد وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، والالتزام الكامل بالتفاهمات الموقعة دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام.

مصر

أدانت وزارة الخارجية المصرية "استهداف إيران الآثم للكويت والبحرين"، مؤكدة أنه يمثل "انتهاكا صارخا لسيادتهما وتهديدا خطيرا لأمن منطقة الخليج واستقرارها، وتصعيدا غير مقبول من شأنه زيادة حدة التوتر في المنطقة".

وشددت على رفضها الكامل لجميع الأعمال التي تمس أمن الدول الشقيقة وسيادتها أو تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت دعوتها إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويصون السلم والاستقرار.

الأردن

أدانت وزارة الخارجية الأردنية "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت"، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للسيادة وتهديد للأمن والاستقرار وسلامة الأراضي.

واعتبرت الهجمات "تصعيدا خطيرا وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

لبنان

أدانت وزارة الخارجية اللبنانية "الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج"، مؤكدة تضامنها الكامل معها.

وقالت إن الهجمات تمثل تهديدا مباشرا لأمن الملاحة وإمدادات الطاقة، مشددة على أن "أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة".

فلسطين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "العدوان الإيراني المتكرر الذي استهدف البحرين والكويت"، وعدته "تصعيدا خطيرا من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، وتقويض الأمن والسلم الإقليميين".

وأكدت تضامن فلسطين الكامل مع البحرين والكويت، وتأييدها جميع الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية أمنهما واستقرارهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.

الجامعة العربية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي "الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي ومصالح عدد من الدول العربية الخليجية".

وقال إن الاعتداءات طالت ناقلة النفط الخام السعودية "الوديان"، وناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية "الركيات"، إلى جانب الكويت والبحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد رفضه القاطع لهذه الاعتداءات، محذرا من خطورة المسار التصعيدي وتوقيته الحساس، في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة وإعادة انتظام الملاحة في المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار الاعتداءات من شأنه أن ينسف جهود احتواء التوتر، ويجر المنطقة مجددا إلى مواجهة مفتوحة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويعرض المصالح الحيوية للدول العربية للخطر.

وجدد تضامن الجامعة العربية الكامل مع السعودية وقطر والكويت والبحرين.

وأكد أن "أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء يستهدف إحدى دوله أو مصالحها الحيوية أو ممراتها البحرية يمثل مساسا مباشرا بالمصالح العربية المشتركة وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها".

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات على إيران، وقالت إنها جاءت "ردا على هجمات استهدفت ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز".

كما ألغت الولايات المتحدة الترخيص الصادر في 21 يونيو/ حزيران الماضي، الذي يسمح ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يوما.

والثلاثاء، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ثلاث ناقلات نفط للاستهداف أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها.

ولاحقا، أعلنت السعودية وقطر أن ناقلة تابعة لكل منهما كانت بين السفن المستهدفة، وأدانتا الهجوم الإيراني.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.

وبدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، مخلفا أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وفق طهران، التي ردت بهجمات أسفرت عن مقتل أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت إيران هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بينها دول بمجلس التعاون الخليجي، وأسفر بعضها عن ضحايا مدنيين وأضرار بمنشآت مدنية.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ست دول، هي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة مضيق هرمز، الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

وتشهد منطقة المضيق بين حين وآخر توترات أمنية على خلفية العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.