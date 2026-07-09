بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول صادرة عن وزارات خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن

دول عربية تعتبر هجمات إيران "انتهاكا للسيادة" وتدعو لخفض التصعيد بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول صادرة عن وزارات خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن

إسطنبول/ الأناضول

أدانت 4 دول عربية، الخميس، هجمات إيرانية استهدفت الأردن والبحرين والكويت، معتبرة إياها انتهاكا لسيادة الدول الثلاث وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات خارجية قطر والإمارات ومصر والأردن، تضمنت دعوات إلى احترام القانون الدولي وخفض التصعيد، وتحذيرات من تداعيات توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

** قطر

أدانت قطر "الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والكويت والبحرين"، وعدّتها "انتهاكا سافرا لسيادة تلك الدول، وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي".

وشددت على "ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

** الإمارات

أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف الأردن، مؤكدة أنه "يمثل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة الأردنية، وتهديدا لأمنها واستقرارها".

وأعربت عن "تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

** مصر

أدانت مصر "الهجمات الإيرانية التي اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية، بما يمثل انتهاكا لسيادتها، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض سلامة المدنيين للخطر".

وأكدت مصر "رفضها الكامل لأي أعمال تمس سيادة الدول العربية أو تنال من أمنها واستقرارها"، مشددة على "ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، ووقف كافة الممارسات التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة".

** الأردن

أدان الأردن "تجدد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت".

وعدّ الأردن ما حدث "انتهاكا سافرا لسيادتهما، وتهديدا لأمن البحرين والكويت واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

يتبع///