دول "بريكس" تفشل بإصدار بيان بسبب تباين الآراء حول قضايا الشرق الأوسط الهند تستضيف الخميس والجمعة اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة التي تضم 11 دولة.

نيودلهي / الأناضول

فشل وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" بتوقيع بيان مشترك، بسبب تباين آراء الأعضاء حول قضايا الشرق الأوسط.

وانتهى اجتماع وزراء خارجية "بريكس" الذي استمر يومين في العاصمة الهندية نيودلهي، دون صدور بيان ختامي مشترك.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الهندية ​الجمعة باسم الرئاسة الهندية لمجموعة "بريكس"، أن الدول الأعضاء عبّرت عن مواقفها الخاصة بشأن قضايا مثل السيادة والأمن البحري وحماية البنية التحتية المدنية والأرواح في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن الخلافات في وجهات النظر بين الدول الأعضاء بشأن هذه القضايا حالت دون التوصل إلى بيان مشترك.

وانطلقت في نيودلهي الخميس أعمال اجتماع وزراء خارجية "بريكس" في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة العالمية واختتمت.

وتأسست "بريكس" بالعام 2006 من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا أعضاء فيها.

وحضر الاجتماع السفير الصيني لدى نيودلهي شو فايهونغ لعدم حضور وزير الخارجية وانغ يي، المتواجد في بكين بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويُعقد الاجتماع في ظل تداعيات الحرب التي بدأت عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وما نتج عنها من ضغوط على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار المحروقات جراء الاضطرابات في مضيق هرمز.

