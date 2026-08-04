شركة "آبل" أوضحت أن إزالة تلغرام من متجرها جاءت بشكل مؤقت بسبب مخالفته قواعدها المتعلقة بالمحتوى المرتبط بالاستغلال الجنسي للأطفال..

دوروف: حجب "آبل" تطبيق تلغرام تهديد لبقية التطبيقات شركة "آبل" أوضحت أن إزالة تلغرام من متجرها جاءت بشكل مؤقت بسبب مخالفته قواعدها المتعلقة بالمحتوى المرتبط بالاستغلال الجنسي للأطفال..

موسكو/ الأناضول



قال مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق تلغرام، بافيل دوروف، إن حجب شركة آبل التطبيق من متجرها دون التواصل مع مطوريه يمثل خطرا منهجيا يهدد جميع التطبيقات التي تستضيف محتوى ينشئه المستخدمون.

وأوضح دوروف، في بيان الثلاثاء، أن قرار آبل جاء بعد قيام أحد مستخدمي تلغرام بنشر محتوى إباحي غير قانوني في مجموعة عامة.

وأشار إلى أن المستخدم عمد إلى تعديل رسالة قديمة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى إخفاء المحتوى عن أعضاء المجموعة وصعّب الإبلاغ عنه في الوقت المناسب.

وأضاف دوروف أن الشخص المذكور حاول ابتزاز مشرفي المجموعة بطلب مبالغ مالية.

وأكد أن تلغرام يزيل المحتوى غير القانوني بسرعة عبر بلاغات المستخدمين، وأنظمة التصفية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وأدوات رقابة أخرى، مشددا على أن مثل هذه المحتويات لا تمثل مشكلة ممنهجة على المنصة.

وانتقد دوروف إزالة تطبيق يستخدمه أكثر من مليار شخص من متجر التطبيقات دون التواصل مع فريق تطويره، معتبرا أن هذه الخطوة "تشكل خطرا منهجيا محتملا على جميع تطبيقات الهواتف المحمولة التي تعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون".

من جانبها، أوضحت شركة آبل أن إزالة تلغرام من متجرها جاءت بشكل مؤقت بسبب مخالفته قواعدها المتعلقة بالمحتوى المرتبط بالاستغلال الجنسي للأطفال.