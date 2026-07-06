رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران: - القمة مرشحة لتسجيل أعلى مستوى مشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات

دوران: قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران: - القمة مرشحة لتسجيل أعلى مستوى مشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات

أنقرة / الأناضول

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران:

- القمة مرشحة لتسجيل أعلى مستوى مشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات

- لقاء الرئيسين أردوغان وترامب سيتطرق لمشروع محركات المقاتلة التركية "قآن" وملف "خلق بنك" إلى جانب التعاون الدفاعي والتجاري

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري، تكتسب أهمية كبيرة في ظل طرح مفهوم "الناتو 3.0"، مشيرا إلى أن القمة ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الاثنين، من المركز الإعلامي الدولي المقام ضمن أعمال القمة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح دوران أن القمة مرشحة لتسجيل أعلى مستوى مشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين القادة، مشيرا إلى أن المركز الإعلامي يستوعب أكثر من 2500 صحفي ويوفر بنية متكاملة لتغطية الحدث.

وأضاف أن القمة تهدف إلى تعزيز الروابط عبر الأطلسي وترسيخ الإرادة المشتركة لتقوية حلف الناتو، فيما ستتناول اللقاءات الثنائية قضايا الدفاع والأمن، ومستقبل الأمن الأوروبي، وزيادة الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى الملفات الثنائية الخاصة بكل دولة.

وفيما يتعلق باللقاء المرتقب بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال دوران إن جدول الأعمال سيشمل قضايا ثنائية ودفاعية وأمنية.

وأضاف أن من القضايا، مشروع محركات المقاتلة التركية "قآن"، وملف "خلق بنك "، إلى جانب التعاون الدفاعي والتجاري بين البلدين.

وأشار دوران إلى أن زيارة ترامب تتزامن مع انعقاد قمة الناتو، ما يمنحها أهمية إضافية على صعيد العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن.

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عاما على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين.