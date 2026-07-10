دوران: أذان "آيا صوفيا" سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد

أنقرة / الأناضول



قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، برهان الدين دوران، إن أذان جامع "آيا صوفيا الكبير" سيظل يتردد في سماء تركيا إلى الأبد.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، الجمعة، أشار فيه إلى أن اليوم هو الذكرى السادسة للقرار التاريخي بإعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير للعبادة، بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف دوران: "أذان آيا صوفيا، بإذن الله، سيظل يتردد في سمائنا إلى الأبد".

وتابع: "بفضل الإرادة التي أظهرها رئيسنا رجب طيب أردوغان، عاد الأذان ليرتفع في آيا صوفيا، فأصبحت تجسيدا للصلة القوية التي أُعيد بناؤها مع التاريخ والوعي الحضاري وإرادة الأمة".

وفي 10 يوليو/ تموز 2020، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف، ليُعاد افتتاحه للعبادة في 24 يوليو 2020.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

