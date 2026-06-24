دمشق.. الشرع يستقبل وزيري الخارجية واللجوء الهولنديين

ليث الجنيدي/ الأناضول

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، وزير الخارجية الهولندي توماس برندسن، ونائب رئيس الوزراء ووزير اللجوء والهجرة جيسبيرتوس فان دن برنك، في العاصمة دمشق.

وقالت الرئاسة السورية، في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الشرع استقبل المسؤولين الهولنديين في قصر الشعب بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني.

ولم تورد الرئاسة السورية تفاصيل بشأن فحوى اللقاء.

صورة : Suriye Cumhurbaşkanlığı / Handout/AA

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن الشيباني استقبل الوفد الهولندي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في ظل حراك دولي متزايد تجاه دمشق عقب التغيير السياسي الذي شهدته البلاد أواخر عام 2024.

ويُنظر إلى مشاركة وزير اللجوء والهجرة الهولندي في الزيارة على أنها مرتبطة بملف اللاجئين السوريين المقيمين في هولندا وسبل تسهيل عودتهم الطوعية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2025، توقع الشرع عودة معظم السوريين الموجودين في الخارج إلى بلادهم خلال عامين، مشيرا آنذاك إلى أن عددهم يبلغ نحو 15 مليون شخص.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكنت فصائل سورية بقيادة أحمد الشرع من الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد بين عامي 2000 و2024 خلفا لوالده حافظ الأسد.