دمشق.. الرئيس السوري يستقبل نظيره الفرنسي في "قصر الشعب" وفق ما أوردته وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" الرسميتين..

إسطنبول / ليث الجنيدي / الأناضول

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الثلاثاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في "قصر الشعب" بالعاصمة دمشق، في ثاني أيام زيارته الرسمية للبلاد.

وقالت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية السورية" الرسميتان إن "الرئيس أحمد الشرع يستقبل نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الشعب بدمشق".

ومن المقرر أن يحضر الجانبان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وأمس الاثنين وصل ماكرون سوريا في أول زيارة لرئيس فرنسي إلى دمشق منذ 18 عامًا، إذ تعود الأخيرة إلى سبتمبر/أيلول 2008 عندما زار الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي دمشق في إطار مساعٍ فرنسية لكسر العزلة الدبلوماسية التي فرضتها باريس عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بالعام 2005.

وكانت مديرية الإعلام بالرئاسة السورية أعلنت الأحد أن ماكرون سيزور سوريا برفقة وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية.

وتأتي الزيارة في ظل انفتاح متزايد بين باريس ودمشق، عقب زيارة الشرع إلى فرنسا في مايو/أيار 2025، والتي شكلت حينها أول محطة أوروبية وغربية له منذ توليه منصبه.

ويعكس هذا التحرك الفرنسي رغبة باريس في تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في سوريا، ولعب دور متقدم في مسار الانفتاح الغربي على دمشق.