دراسة: 268 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال 3 سنوات

القدس/ الأناضول

وفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة تل أبيب:

موجة الهجرة التي بدأت عام 2023 بلغت مستويات قياسية

أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون لفترات طويلة "مقلقة للغاية"

استمرار هذا الاتجاه يهدد الاقتصاد والأمن الإسرائيليين

غادر نحو 268 ألف إسرائيلي البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، في موجة هجرة بلغت مستويات قياسية منذ العام 2023.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، إن دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين في جامعة تل أبيب أظهرت أن موجة الهجرة التي بدأت بالعام 2023 بلغت مستويات قياسية ومقلقة خلال العام الماضي.

وكشفت الصحيفة عن مغادرة "نحو 268 ألف إسرائيلي البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية".

وأضافت أن عدد الذين غادروا لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو أكثر بلغ 86 ألفا و509 أشخاص بالعام 2023، و91 ألفا و499 بالعام 2024، و90 ألفا و922 بالعام 2025.

وأوضحت أن هذه الأعداد تمثل مستويات قياسية مقارنة بالسنوات السابقة، إذ بلغ عدد المغادرين خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 نحو 183 ألفا و219 شخصا.

وبحسب الدراسة "غادر ما يقرب من 270 ألف إسرائيلي البلاد بين عامي 2023 و2025، بمتوسط نحو 90 ألف شخص سنويا، مقابل نحو 60 ألفا سنويا خلال الفترة بين عامي 2010 و2019".

ولفتت إلى أن "الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة تل أبيب تقدم بيانات مقلقة حول اتجاه الهجرة من إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور إيتاي آتر، من كلية كولر للإدارة بجامعة تل أبيب، المشرف على الدراسة، قوله إن أعداد الإسرائيليين الذين يغادرون لفترات طويلة "مقلقة للغاية".

وحذر من أن "استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي مستقبلا إلى تصاعد الهجرة، بما يهدد الاقتصاد والأمن الإسرائيليين".

وأشار إلى أن نتائج الدراسة تظهر اختلالا في ميزان الهجرة، بعد سنوات طويلة من الاستقرار النسبي، لمصلحة ارتفاع ملحوظ في أعداد الإسرائيليين المغادرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقريرا سابقا لها رصد ارتفاعا ملحوظا في عدد الأطباء وحَمَلة شهادات الدكتوراه والمهندسين والأكاديميين، وأصحاب الدخل المرتفع الذين غادروا إسرائيل.

وقالت إن الاقتصاد الإسرائيلي "لا يزخر بالموارد الطبيعية، ويعتمد بدرجة كبيرة على رأس المال البشري، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والخدمات الطبية والمؤسسات الأكاديمية".

واعتبرت أن "هجرة هذه الكوادر ستوجه ضربة قاسية لتلك القطاعات وللاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين".

وتأتي هذه الدراسة في ظل حرب إبادة ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن توسع عملياتها العسكرية لاحقا إلى لبنان واليمن وإيران، فيما بلغ عدد قتلاها الذين سُمح بنشر أسمائهم منذ اندلاع الحرب 966 قتيلا، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

وبحسب بيانات الإحصاء الإسرائيلي، يزيد عدد سكان إسرائيل على 10 ملايين نسمة.