الدراج الياباني توج بجائزة هولندا الكبرى بعد تفوقه على زميله راؤول فرنانديز

دراجات نارية.. الياباني أوغورا يحقق أول انتصار في مسيرته الدراج الياباني توج بجائزة هولندا الكبرى بعد تفوقه على زميله راؤول فرنانديز

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

حقق الياباني آي أوغورا، دراج فريق "تراكهاوس"، الأحد، أول انتصار في مسيرته الاحترافية، بعدما توج بلقب جائزة هولندا الكبرى، الجولة العاشرة من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، على حلبة "آسن".

وانطلق أوغورا من المركز الثاني، قبل أن يتجاوز زميله الإسباني راؤول فرنانديز في اللحظات الأخيرة، ويعبر خط النهاية أولا.

وبات أوغورا أول دراج ياباني يحقق الفوز في إحدى جولات البطولة منذ مواطنه ماكوتو تامادا عام 2004.

وأنهى فرنانديز السباق في المركز الثاني بفارق ثانيتين عن المتصدر، فيما حل الإسباني خورخي مارتن، دراج فريق "أبريليا"، ثالثا بفارق 3.5 ثوان.

وشهد السباق تعرض الإيطالي ماركو بيزيكي، الذي دخل الجولة متصدرا للترتيب العام، لحادث في اللفة الثالثة.

ونقل بيزيكي إلى المركز الطبي بالحلبة لتلقي العلاج الأولي، قبل إخضاعه لمزيد من الفحوصات.

وقال فريق "أبريليا" إن الدراج الإيطالي، البالغ 27 عاما، كان واعيا ولم يتعرض لأضرار جسدية أو عصبية كبيرة، لكنه عانى "ألما شديدا".

وكان بيزيكي غاب عن جائزة تشيكيا الكبرى في "برنو" الأسبوع الماضي، بسبب الإيقاف على خلفية مشاجرة مع أحد منظمي السباق.

وفي سباق المراكز التالية، تعرض الإسباني مارك ماركيز، دراج فريق "دوكاتي لينوفو" وبطل العالم 7 مرات، لضغط من زميله الإيطالي فرانشيسكو بانيايا والإسباني بيدرو أكوستا، دراج فريق "كي تي إم"، في المنافسة على المركز الرابع.

وانسحب أكوستا في اللفة 13 بسبب مشكلة في يده اليمنى، قبل أن ينسحب بانيايا بعد لفتين.

وتراجع ماركيز خلف الإيطالي فابيو دي جيانانتونيو، دراج فريق "في آر 46"، وشقيقه أليكس ماركيز، ليعبر خط النهاية في المركز السادس.

لكن ماركيز عوقب بالتراجع مركزا واحدا بسبب تجاوزه حدود المسار في اللفة الأخيرة.

وبهذه النتيجة، تصدر مارتن ترتيب البطولة برصيد 193 نقطة، فيما تراجع بيزيكي إلى المركز الثاني بفارق 7 نقاط.

ويحتل دي جيانانتونيو المركز الثالث برصيد 177 نقطة، بينما صعد أوغورا إلى المركز الرابع برصيد 168 نقطة.