دبلوماسي أمريكي: حجم التجارة مع تركيا يقارب 48 مليار دولار

واشنطن ـ أنقرة / الأناضول

قال القنصل العام الأمريكي في إسطنبول ميشيل لالي، إن حجم التجارة بين الولايات المتحدة وتركيا يقارب 48 مليار دولار.

جاء ذلك في حديثه للأناضول على هامش حفل أُقيم في مقر سفارة أنقرة بواشنطن، الاثنين، جمع المستثمرين الأتراك المشاركين في فعالية لتشجيع الاستثمار بالولايات المتحدة ومنظمي الفعالية من الجانب الأمريكي.

وشارك في الحفل سفير تركيا لدى واشنطن سدات أونال، وديانا فاريل نائبة وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية.

وفي كلمته، أشار السفير أونال إلى وجود إرادة سياسية كاملة على مستوى الرؤساء لتحويل العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة إلى تعاون في جميع المجالات الممكنة.

وأوضح أن التعاون التركي الأمريكي مهم أيضا لإضافة قيمة في معالجة النزاعات الإقليمية من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط والقوقاز.

ولفت إلى أن الشركات التركية المشاركة في القمة لديها فرصة للقاء ممثلين من مختلف الولايات الأمريكية.

من جانبه، قال القنصل العام الأمريكي إن حجم التجارة بين البلدين المدعومة بالاستثمارات المتبادلة يقارب 48 مليار دولار، مع وجود هدف لرفعه إلى 100 مليار دولار.

وبيَّن أن هناك نحو 2400 شركة أمريكية تعمل حاليا في تركيا، ما يوفر روابط متعددة مع الشركات التركية التي باتت لا تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها سوق للتصدير فحسب، بل أيضا سوق للاستثمار.

وذكر لالي أن التعاون الأمريكي التركي في دول ثالثة يسير أيضا بشكل إيجابي بفضل قدرة الطرفين على استغلال الفرص بسرعة.

واختتم بالقول إن تعاون الولايات المتحدة وتركيا في الاقتصاد وكذلك في ملفات مثل سوريا يعكس نتائج ملموسة للشراكة بين البلدين.