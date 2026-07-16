"خط أحمر".. إيران تؤكد عدم سماحها بتدخل أمريكي في مضيق هرمز

أنقرة/ الأناضول

قال متحدث عسكري إيراني، إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، وأكد أن ذلك يمثل "خطا أحمر" لا يمكن تجاوزه.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، التابع للجيش الإيراني، قوله إن الولايات المتحدة تواصل "زعزعة أمن" المنطقة من خلال هجماتها.

وأضاف أن "الولايات المتحدة، باعتبارها دولة من خارج المنطقة، لن يُسمح لها تحت أي ظرف بالتدخل في مضيق هرمز، هذا الأمر يمثل خطا أحمر لا تنازل فيه بالنسبة لإيران".

ولوّح ذو الفقاري بأنه إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية الإيرانية، فإن إيران ستستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة، مضيفا أنها "لن تُبقي منها أي أثر".

والخميس، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في بيان، إن قواتها شنت ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية، خلال موجة استمرت 90 دقيقة.

وتقول "سنتكوم" إن الضربات تهدف لمواصلة "تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز".

وفي المقابل، ترد طهران منذ أيام بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الكويت والبحرين والأردن، بينما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.