خروقات إسرائيلية في جنوب لبنان وإصابة شخصين بغارة لمسيرة الاعتداءات شملت تفجيرات وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وتحليق مسيّرات..

بيروت/ نعيم برجاوي/ الأناضول

شهد جنوب لبنان، السبت، سلسلة اعتداءات إسرائيلية شملت تفجيرات وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار وتحليق مسيّرات، فيما أسفرت غارة لمسيرة عن إصابة شخصين.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "مسيرة إسرائيلية شنت عصر اليوم غارة بصاروخ على حي العقيدة في بلدة النبطية الفوقا (بقضاء النبطية)، ما أسفر عن وقوع إصابتين".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت الوكالة أن قصفًا إسرائيليًا بالقذائف المدفعية استهدف بلدة بني حيان في قضاء مرجعيون جنوب البلاد.

وفي السياق ذاته، أقدم زورق إسرائيلي على إطلاق رشقات نارية باتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري في قضاء صور، دون وقوع إصابات، في محاولة لمنعهم من الصيد في المنطقة، بحسب ما أفادت الوكالة.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تفجير لعدد من المنازل في بلدتي برعشيت وحداثا في قضاء بنت جبيل، وأحرقت عددًا آخر من المنازل، وفقًا للوكالة ذاتها.

وفي القضاء ذاته، قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران رشاشاته الثقيلة، وسيّر دورياته على جانبي الطرقات في منطقة صف الهوا وصولًا إلى مدينة بنت جبيل.

كما أفادت الوكالة بتحليق طائرات إسرائيلية مسيّرة فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و333 شخصًا وإصابة 12 ألفًا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم توقيع بيروت وتل أبيب، في 26 يونيو/حزيران الماضي، اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".