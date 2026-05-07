خام برنت دون 100 دولار للبرميل مع ترقب اتفاق أمريكي إيراني

الرباط/ الأناضول

هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 1.5 بالمئة، الخميس، إلى دون 100 دولارا للبرميل، وسط ترقب اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.



وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 2 بالمئة إلى 93 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:30"ت.غ".

وسجل خام برنت أعلى مستوياته في 30 أبريل/ نيسان الماضي، حين بلغ سعره 126.41 دولار للبرميل.



وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة بسبب تداعيات الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومستويات التضخم.



وجاء انخفاض أسعار النفط بعد أن نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم إن واشنطن وطهران "تقتربان" من التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وإرساء إطار لمفاوضات مفصلة.



لكن في المقابل قالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران لم ترد بعد على المقترح الأمريكي، الذي يتضمن ما اعتبرته "بنودا غير مقبولة".



فيما قال مسؤولان باكستانيان للأناضول الأربعاء إن إسلام آباد تتوقع استضافة جولة ثانية من المفاوضات بين واشنطن وطهران الأسبوع المقبل.



وتسري هدنة بين الولايات المتحدة وإيران منذ 8 أبريل، بعد أن أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف إيراني، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.



كما نفذت إيران هجمات ضد ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول مجلس التعاون الخليجي والأردن، لكن بعضها خلّف قتلى وجرحي مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، ما أدانته الدول المستهدفة.

