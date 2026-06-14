في ظل جدل بالبلاد حول المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة..

خامنئي يدعو الشعب الإيراني إلى "الوحدة الوطنية" في ظل جدل بالبلاد حول المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة..

طهران/ الأناضول

وجه المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي رسالة إلى شعبه شدد فيها على "الوحدة الوطنية".

وقال خامنئي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام، الأحد، إن "الوحدة الوطنية تعد من أهم عناصر الانتصار في مواجهة الشيطان الأكبر".

وشدد على ضرورة تجنب الجميع، ولا سيما السياسيين، أي خطوات أو خلافات سياسية من شأنها الإضرار بالتماسك المجتمعي.



وتصاعدت حالة جدل في إيران بشأن المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، مع تداول وسائل إعلام بنودا محتملة لمذكرة تفاهم بين الجانبين.

وأثار النائب المحافظ في البرلمان الإيراني محمود نبويان، في تدوينة عبر منصة "إكس" الأمريكية، السبت، تساؤلات حول بعض بنود المذكرة، قائلا: "هل يحقق هذا النص المصالح الوطنية؟".

وأشار نبويان إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن بنودا مثل فتح مضيق هرمز على الفور ودون قيود مجانا، وتخفيف تخصيب اليورانيوم، في حين ثمة غموض بشأن رفع العقوبات عن إيران وتحرير أصولها المجمدة وإمكانية استفادتها من صندوق تمويل بقيمة 300 مليار دولار.

والسبت، تجمع عدد من الإيرانيين في ساحة ابن سينا وسط العاصمة طهران، للاحتجاج على المفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث ردد المشاركون هتافات ضد رئيس البرلمان، ورئيس هيئة التفاوض محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

والجمعة، قال عراقجي، إن هناك احتمالا لتوقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في "الوسط الرقمي" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل/ نيسان الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.