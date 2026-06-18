المرشد الإيراني أكد أن أي مفاوضات مباشرة قد تُجرى مستقبلا لا تعني قبول المواقف الأمريكية

خامنئي: وافقت على مذكرة التفاهم مع واشنطن رغم تحفظاتي المرشد الإيراني أكد أن أي مفاوضات مباشرة قد تُجرى مستقبلا لا تعني قبول المواقف الأمريكية

طهران/ الأناضول

أعلن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الخميس، أنه وافق على مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة رغم وجود تحفظات لديه عليها.

ونشرت الحسابات الرسمية لخامنئي على منصات التواصل الاجتماعي بيانا بشأن التفاهم الذي تم التوصل إليه بين طهران وواشنطن.

وقال خامنئي إن تنفيذ البنود الواردة في مذكرة التفاهم "أمر متوقع"، مضيفا أن "المفاوضات المباشرة التي قد تُجرى مستقبلا لا تعني قبول وجهات نظر العدو".



وأوضح أنه كان لديه موقف مختلف حيال إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، لكنه وافق على توقيع مذكرة التفاهم بعد أن قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، ضمانات بتحصين حقوق الشعب الإيراني و"محور المقاومة"، وعدم الرضوخ للمطالب الأمريكية "المفرطة"، وتحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا بحسن نية للوصول إلى هذه المرحلة، معتبرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجأ إلى مختلف الوسائل بدافع "اليأس".



ومساء الأربعاء، وقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني، إلكترونيا، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران.