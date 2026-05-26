خامنئي: واشنطن لن تتمكن من إنشاء قواعد عسكرية بالمنطقة

المرشد الإيراني مجتبى خامنئي قال إن وجود إسرائيل "يقترب من مراحله الأخيرة"

أنقرة / الأناضول

قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن الولايات المتحدة لن تتمكن بعد الآن من إنشاء قواعد عسكرية لها بمنطقة الشرق الأوسط، وإن إسرائيل "تقترب" من نهايتها، داعيا دول العالم الإسلامي إلى التعاون.

وأضاف خامنئي في رسالة خطية نشرها الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى: "أدعو بصدق جميع الدول والحكومات الإسلامية إلى الصداقة والتعاون من أجل أن نتمكن من العمل معا لتقدم الأمة الإسلامية وحل مشكلات العالم الإسلامي".

وأشار إلى أن الدول الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة كثيرة، مؤكدا أن "هذه القدرات ستشكل النظام الجديد في المنطقة والعالم".

واعتبر خامنئي أن الولايات المتحدة فقدت مكانتها السابقة في المنطقة، مؤكدا أن "الزمن لن يعود إلى الوراء"، ولن تكون دول وأقاليم المنطقة ملاذا آمنا للقواعد الأمريكية.

ولفت إلى مقولة والده المرشد السابق علي خامنئي بالعام 2015، إن "إسرائيل ستزول خلال 25 عاما"، مشددا على أن وجود إسرائيل يقترب من مراحله الأخيرة.



وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، وردت طهران بهجمات استهدفت إسرائيل و"مواقع ومصالح أمريكية" في المنطقة، قبل التوصل في 8 أبريل/ نيسان إلى هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

