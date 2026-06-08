تعليقا على استئناف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل، ردا على استهداف الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت..

خامنئي: النظام الصهيوني المتزعزع لم يتبق له سوى أيام معدودة تعليقا على استئناف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل، ردا على استهداف الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت..

طهران/ الأناضول

قال المرشد الديني الإيراني مجتبى خامنئي، إن "النظام الصهيوني المتزعزع لم يتبق له سوى أيام معدودة".

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الاثنين، تعليقا على استئناف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل، ردا على استهداف الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت.

ومساء الأحد، وجهت إيران عدة دفعات صاروخية إلى شمال إسرائيل ردا على غارة شنتها تل أبيب على الضاحية الجنوبية لبيروت، وادعت أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، قصف مقاتلاته أهدافا عسكرية غرب ووسط إيران، عقب هجوم صاروخي شنته طهران على شمالي إسرائيل مساء الأحد.