حكومة إسرائيل تقول إن فرنسا منعت مشاركة ممثليها بمعرض دفاعي وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت إن القرار وراءه "دوافع سياسية وتجارية"، بينما لم يصدر تعليق من الجانب الفرنسي..

القدس/ الأناضول

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أن فرنسا منعت مشاركة ممثليها في معرض "يوروساتوري" للدفاع المزمع إقامته في يونيو/ حزيران الجاري في العاصمة باريس، كما فرضت قيودا على مشاركة الشركات الإسرائيلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، مساء الاثنين، إن السلطات الفرنسية أبلغتها "بمنع إقامة جناح وطني إسرائيلي في المعرض، ومنع مشاركة ممثلي الحكومة الإسرائيلية، والسماح للشركات الإسرائيلية بعرض أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي فقط دون الأسلحة والمعدات الهجومية".

وأضافت: "هذا يُعدّ تمييزًا غير عادل مقارنةً بالصناعات الأخرى في العالم، ويتعارض مع الأعراف المتبعة في المعارض الدولية".

ووصفت الوزارة القرار بأنه "مخزٍ تنضح منه دوافع سياسية وتجارية، وللأسف، ليس مفاجئًا".



واعتبرت أنه "يتماشى بشكل مثير للقلق مع توجه ثابت في السلوك الفرنسي خلال السنوات الأخيرة، والذي وضع فرنسا مرارا وتكرارًا في الجانب الخاطئ من التاريخ" على حد تعبيراتها.

وادعت أن "فرنسا، التي تفتخر بقيم الحرية والديمقراطية، تتصرف بما يتناقض تمامًا مع القيم التي تدّعي تمثيلها".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الفرنسي على بيان الوزارة الإسرائيلية.



وكانت العلاقات الإسرائيلية الفرنسية شهدت تراجعا بعد انتقاد باريس لسياسات تل أبيب في الأراضي الفلسطينية ولبنان.

واحتجت إسرائيل بشدة العام الماضي على قرار فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتتفاخر إسرائيل بالأسلحة التي استخدمتها بعمليات التدمير والقتل في غزة ولبنان وتحاول بيعها عالميا.

ويُعد معرض يوروساتوري أكبر معرض دولي متخصص في مجالات الدفاع والأمن البري والجوي والبحري على مستوى العالم، يُعقد بشكل دوري مرة كل عامين في مركز المعارض باريس نورد فيلبينت.

ويعقد المعرض هذا العام في الفترة من 15 إلى 19 يونيو/ حزيران الجاري وتشارك فيه 2500 شركة عارضة من ما يزيد عن 65 دولة، ويضم نحو 40 جناحاً وطنياً.