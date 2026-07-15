حكم بسجن جندي إسرائيلي 5 سنوات لإدانته بالتخابر مع إيران

القدس/ الأناضول

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأربعاء، بسجن جندي 5 سنوات بتهمة التخابر مع "عميل إيراني".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "أصدرت محكمة عسكرية حكما بالسجن 5 سنوات على جندي في الجيش الإسرائيلي، بعد إدانته، إثر اعترافه، بجريمة التواصل مع عميل أجنبي، وجريمة تقديم معلومات قد تفيد العدو".

وأضافت: "أُدين الجندي بتلقي رسائل على حسابه في تطبيق تلغرام عام 2025 من جهات مختلفة، بعضها مرتبط بإيران، تضمنت عروض عمل متنوعة".

وتابعت الصحيفة: "وفي وقت لاحق، أرسل الجندي إلى عميل أجنبي إيراني مقطعي فيديو يظهران اعتراض صواريخ خلال عملية "الأسد الصاعد" (الحرب ضد إيران عام 2025)، وتلقى مقابلا ماديا مقابل أحدهما".

وسبق أن أعلن الأمن الإسرائيلي، خلال السنوات الأخيرة، اعتقال عشرات الإسرائيليين بتهمة التخابر مع عملاء إيرانيين مقابل المال.

وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنت إسرائيل عدوانا جويا وصاروخيا مباغتا على الأراضي الإيرانية، أطلقت عليه اسم "عملية الأسد الصاعد"، واستمر 12 يوما، وشاركت فيه أكثر من 200 مقاتلة حربية.

وردت إيران فورا بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، التي شملت هجمات بأكثر من 550 صاروخا باليستيا وأكثر من 1000 طائرة مسيرة انتحارية، استهدفت المدن والمواقع العسكرية والمنشآت الحيوية الإسرائيلية.

ودخلت الولايات المتحدة خط المواجهة المباشرة في الأيام الأخيرة من الحرب، ونفذت ضربات عسكرية ضد إيران.

كما قتل عدد من الإسرائيليين وأصيب عشرات جراء سقوط صواريخ أو شظايا صواريخ أُطلقت من إيران إبان العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليها، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلنت إيران والولايات المتحدة، في 14 يونيو/حزيران 2026، التوصل، عبر مسار تفاوضي بوساطة باكستان، إلى اتفاق من 14 بندا ينص على وقف الحرب وتسوية الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات.

ودخل الاتفاق، المعروف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران 2026، بعد توقيعه إلكترونيا من جانب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، واستؤنفت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران منذ أيام.