غاز الهيليوم عنصر أساسي في تصنيع أشباه الموصلات والأجهزة الطبية وتبريد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسط اضطراب الإمدادات العالمية جراء الحرب على إيران

حظر صيني مؤقت على الهيليوم يضغط على التكنولوجيا العالمية غاز الهيليوم عنصر أساسي في تصنيع أشباه الموصلات والأجهزة الطبية وتبريد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسط اضطراب الإمدادات العالمية جراء الحرب على إيران

الرباط/ الأناضول

أعلنت الصين، الجمعة، فرض حظر مؤقت على صادرات غاز الهيليوم، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد جراء الحرب على إيران، في خطوة قد تزيد الضغوط على الصناعات التكنولوجية والطبية المعتمدة على هذا الغاز.

جاء ذلك وفق إشعار مشترك أصدرته وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك في الصين، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا".

وأوضح الإشعار أن الحظر المؤقت على صادرات الهيليوم دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه، "استنادا إلى قانون التجارة الخارجية الصيني".

وأشار إلى أنه سيُعلن بشكل منفصل عن أي تعديلات تطرأ على القرار في وقت لاحق.

ومن المتوقع أن يزيد الحظر الضغوط على قطاع التكنولوجيا العالمي، لا سيما الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على الهيليوم في عمليات التبريد.

وتعد صناعة الرقائق الإلكترونية من أكثر القطاعات عرضة للتأثر بالقرار، نظرا إلى أن الهيليوم عنصر استراتيجي يصعب استبداله في عمليات تصنيع أشباه الموصلات والكشف عن التسريبات الدقيقة.

كما يستخدم الغاز في تطبيقات حيوية وأجهزة طبية، من بينها أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.

وتضررت شركات التكنولوجيا بالفعل من ارتفاع أسعار الهيليوم واضطراب الإمدادات، فيما تعتمد دول مثل تايوان وكوريا الجنوبية على قطر في توفير نحو 60 بالمئة من وارداتها من هذا الغاز.

