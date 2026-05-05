حركة جوية مكثفة لطائرات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

أنقرة/ إرماق أقجان/ الأناضول

أظهرت بيانات طيران دولية، حركة جوية مكثفة ولافتة لطائرات الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، لا سيما طائرات التزود بالوقود جوا، وسط استمرار التوتر مع إيران.

وبحسب بيانات تطبيق "فلايت رادار 24" السويدي، رصدتها الأناضول، سجلت المنطقة اليوم الثلاثاء، ارتفاعا غير معتاد في عدد الطائرات العسكرية الأمريكية المحلقة في أجواء المنطقة.

وشملت هذه الحركة الجوية، 16 طائرة من طراز كيه سي-135 آر للتزود بالوقود جوا، إضافة إلى طائرة التزويد بالوقود والنقل الاستراتيجي "بوينغ كيه سي-46 بيغاسوس"، وطائرة النقل العملاقة "لوكهيد سي-5 إم سوبر غالاكسي" التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط، لترد الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان المنصرم، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد سقف زمني.