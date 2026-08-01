حرائق الغابات في الاتحاد الأوروبي تلتهم 435 ألف هكتار منذ بداية العام المساحة المحترقة تعادل نحو 1.7 مرة مساحة لوكسمبورغ و14 مرة مساحة مالطا

بروكسل/ أتا أفق شكر/ الأناضول

ارتفعت مساحة الغابات التي التهمتها الحرائق في دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام بنحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو 434 ألفًا و976 هكتارًا، في ظل موجات الحر الشديدة المرتبطة بالتغير المناخي.

وبحسب بيانات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، شهد شهر يوليو/تموز المنصرم تصاعدًا ملحوظًا في عدد الحرائق، ما أدى إلى خسائر واسعة في الغطاء الحرجي.

وتعادل المساحة المحترقة نحو 4350 كيلومترًا مربعًا، أي ما يقارب 1.7 مرة مساحة لوكسمبورغ و14 مرة مساحة مالطا.

كما تجاوزت المساحات المتضررة هذا العام متوسط الفترة الممتدة بين 2006 و2025 بنحو 2.5 مرة، فيما بلغ عدد حرائق الغابات المسجلة حتى 29 يوليو/تموز 1407 حرائق، أي أكثر من ضعف المعدل طويل الأمد.

وتصدرت إسبانيا قائمة الدول الأكثر تضررًا، بعد احتراق 208 آلاف و420 هكتارًا، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي المساحات المحترقة في الاتحاد الأوروبي، تلتها فرنسا بـ91 ألفًا و24 هكتارًا، ثم إيطاليا والبرتغال.

وفي المقابل، أظهرت بيانات المديرية العامة للغابات في تركيا تراجعًا كبيرًا في أضرار حرائق الغابات، إذ انخفضت المساحات المتضررة من 57 ألفًا و5 هكتارات خلال الفترة من 1 يناير إلى 29 يوليو من العام الماضي، إلى 1867 هكتارًا فقط خلال الفترة نفسها من العام الجاري، كما تراجع عدد الحرائق من 1916 إلى 1032 حريقًا.