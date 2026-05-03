حاكم ولاية مكسيكية يتنحى مؤقتا بعد اتهامات أمريكية بتهريب المخدرات حاكم ولاية "سينالوا" المكسيكية، روبين روتشا مويا رفض الاتهامات الأمريكية وقال إنه تنحى عن منصبه مؤقتا لفتح الطريق أمام التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام المكسيكي..

بوغوتا/ الاناضول

أعلن حاكم ولاية "سينالوا" المكسيكية، روبين روتشا مويا، السبت، تنحيه عن منصبه بشكل مؤقت بعد اتهام الولايات المتحدة إياه بالضلوع في "تهريب المخدرات".

وعبر مقطع مصور نشره في موقع "يوتيوب" قال مويا إنه اتخذ قرار ترك منصبه لفترة من الوقت، بهدف فتح الطريق أمام التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام المكسيكي وتسهيل هذه العملية.

وجدد مويا رفضه للاتهامات الأمريكية قائلا: "أود إبلاغ سكان سينالوا بأنني قدمت اليوم طلبا إلى كونغرس الولاية للمغادرة المؤقتة لمنصبي كحاكم".

بدوره، أعلن خوان دي ديوس غاميز، رئيس بلدية "كولياكان" التابعة لولاية سينالوا تنحيه عن منصبه مؤقتا لذات السبب، بعد اتهام أمريكي له بتهريب المخدرات.

من جانبه، أفاد بيان صادر عن مكتب المدعي العام المكسيكي بأنه "لا توجد أدلة كافية" لتوقيف كل من مويا وغاميز.

وقال راؤول خيمينيز، من وحدة العلاقات الدولية بمكتب المدعي العام، في مؤتمر صحفي: "لا توجد أي مراجع أو مبررات أو أسس أو أدلة تثبت ضرورة التوقيف المؤقت العاجل".

وكانت الولايات المتحدة قد وجهت اتهامات لـ10 مسؤولين مكسيكيين، من بينهم الحاكم مويا، بـ "مساعدة مهربي المخدرات".

وتضمنت لائحة الاتهام التي كشف عنها مسؤولون فيدراليون أمريكيون اتهامات لمسؤولين مكسيكيين سابقين وحاليين.